أبكانا بالأمس.. واليوم "ماهر" يعتذر: كذبت على الثوار (فيديو)

إنتشر أمس على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لرجل يبكي وهو عالق في سيارته يشكو من منعه من التوجّه إلى المستشفى، قائلاً إنّ بإنتظارة جلسة غسيل كلى. وقد تفاعل معه الناشطون الذين تداولوا الفيديو على نطاق واسع.

امّا اليوم، فكان رواد المواقع على موعد مع فيديو جديد لنفس الشخص ولكن هذه المرة وهو يرقص مع عدد من العاملات الاجنبيات، وهو بالملابس ذاتها، وبدا بكامل صحته ونشاطه.

جائزة ال أوسكار تعود الى ماهر يلي عندو غسيل كلاوي بس شكلو تأخر على الحفلة

ومع هيك الثوار مرّقو للزلمي بغض النظر عن صحة كلامو والله يشفي كل مريض pic.twitter.com/lfYIXNLFBd — Tarek Badra (@tarekbadra) March 10, 2021

وبحسب المعلومات الأولية، فالرجل يُدعى ماهر منيمنة، ويملك مكتباً للعاملات الأجنبيات في طرابلس. وقد تعددت الآراء على مواقع التواصل بين مؤيد لفعلته وذكائه للعبور من الطرقات المقطوعة، وبين آراء نعتته بـ"الكذاب".

وبعد إنتشار الفيديو، ظهر ماهر في فيديو جديد، أشار فيه الى أنّه "كذب على الثوار"، وقال "بلشت بعيني بس ما أخدوها الثوار" فأخبرهم أنه يغسل الكلى ليسمحوا له بالمرور.



واعتذر من "الثوار" وأكد أنه ليس نصابا أو محتالا لانه لم يأخذ المال منهم.