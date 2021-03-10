لبنان

أبكانا بالأمس.. واليوم "ماهر" يعتذر: كذبت على الثوار (فيديو)

Lebanon 24
10-03-2021 | 14:37
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إنتشر أمس على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لرجل يبكي وهو عالق في سيارته يشكو من منعه من التوجّه إلى المستشفى، قائلاً إنّ بإنتظارة جلسة غسيل كلى. وقد تفاعل معه الناشطون الذين تداولوا الفيديو على نطاق واسع.
 
امّا اليوم، فكان رواد المواقع على موعد مع فيديو جديد لنفس الشخص ولكن هذه المرة وهو يرقص مع عدد من العاملات الاجنبيات، وهو بالملابس ذاتها، وبدا بكامل صحته ونشاطه.
 
 
 
وبحسب المعلومات الأولية، فالرجل يُدعى ماهر منيمنة، ويملك مكتباً للعاملات الأجنبيات في طرابلس. وقد تعددت الآراء على مواقع التواصل بين مؤيد لفعلته وذكائه للعبور من الطرقات المقطوعة، وبين آراء نعتته بـ"الكذاب".
 
 
وبعد إنتشار الفيديو، ظهر ماهر في فيديو جديد، أشار فيه الى أنّه "كذب على الثوار"، وقال "بلشت بعيني بس ما أخدوها الثوار" فأخبرهم أنه يغسل الكلى ليسمحوا له بالمرور.
 
واعتذر من "الثوار" وأكد أنه ليس نصابا أو محتالا لانه لم يأخذ المال منهم.
 
 
 

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