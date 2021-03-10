لبنان

بعد أشهر على فراره من سجن بعبدا.. تم توقيفه في منتجع سياحي في جونية

Lebanon 24
10-03-2021 | 14:47
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 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 9 / 3 /2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في أحد المنتجعات السياحية في منطقة جونيه المطلوب (غ.ز)، الذي كان قد فر بتاريخ 21 / 11 /2020 مع عدد من السجناء في عملية الفرار الجماعية التي حصلت في سجن قصر عدل بعبدا، وضبطت بحوزته بطاقة هوية مزورة وحقيبة تحتوي على عدة يستخدمها في سرقة السيارات، وجهازا سكانر لبرمجة مفاتيح السيارات، بالإضافة إلى كمية من المخدرات. كما أوقفت دورية من المديرية في وقت لاحق في المنتجع عينه، المدعو (أ.ز) الذي ساعد المطلوب الفار (غ.ز) في التواري عن الأنظار.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
 
 
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