لبنان

تحديد اوقات سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان

Lebanon 24
10-03-2021 | 14:52
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أصدر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي قرارا، في إطار تسهيل شؤون المواطنين، قضى ب"تجميد العمل موقتا بتحديد أوقات سير الشاحنات والصهاريج في محافظتي بيروت وجبل لبنان، وذلك من تاريخه ولغاية 31-3-2021 ضمنا.على ان يعاد العمل بأحكام المادة الاولى من القرار رقم 882 تاريخ 22-7-2020 المتعلق بتحديد أوقات سير الشاحنات والصهاريج في محافظتي بيروت وجبل لبنان بعد نهاية الشهر الجاري".
 
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