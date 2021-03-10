سيارة تحترق في بيت الكوكو (صور)

أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٢٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٣/١٠ حريقاً شب داخل سيارة في بيت الكوكو-المتن.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.