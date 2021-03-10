24
o
بيروت
23
o
طرابلس
27
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
19
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
سيارة تحترق في بيت الكوكو (صور)
Lebanon 24
10-03-2021
|
14:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٢٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٣/١٠ حريقاً شب داخل سيارة في بيت الكوكو-المتن.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام بلونة
Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام بلونة
10/03/2021 17:02:41
10/03/2021 17:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عناصر حاجز ضهر البيدر توقف سارق سيارة
Lebanon 24
عناصر حاجز ضهر البيدر توقف سارق سيارة
10/03/2021 17:02:41
10/03/2021 17:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
شربل ضحية حادث سير.. اصطدمت سيارته بعامود كهربائي في حراجل (صورة)
Lebanon 24
شربل ضحية حادث سير.. اصطدمت سيارته بعامود كهربائي في حراجل (صورة)
10/03/2021 17:02:41
10/03/2021 17:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلقا النار على سيارة النقيب.. ثم هربا (صورة)
Lebanon 24
أطلقا النار على سيارة النقيب.. ثم هربا (صورة)
10/03/2021 17:02:41
10/03/2021 17:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بيت الكوكو
سيارة
تابع
الأكثر قراءة
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:39 | 2021-03-09
09/03/2021 05:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية
22:37 | 2021-03-09
09/03/2021 10:37:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار...ثمرة فجل بوزن 4.4 كلغ! (صورة)
Lebanon 24
في عكار...ثمرة فجل بوزن 4.4 كلغ! (صورة)
19:34 | 2021-03-09
09/03/2021 07:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لقائد الجيش (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لقائد الجيش (فيديو)
10:54 | 2021-03-10
10/03/2021 10:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حاجز في رحبة وتوقيف المارّة .. إليكم السبب
Lebanon 24
حاجز في رحبة وتوقيف المارّة .. إليكم السبب
20:39 | 2021-03-09
09/03/2021 08:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:42 | 2021-03-10
الحريري استقبل نقيبة الممرضات: سنبذل كل الجهود لتسهيل عملكم
16:23 | 2021-03-10
فنجان القهوة صامد على الـ500 ليرة في طرابلس
16:21 | 2021-03-10
العسكريون المتقاعدون يتضامنون مع قائد الجيش (صور)
16:09 | 2021-03-10
قبلان في رسالة الاسراء والمعراج: ليتنازل المسؤولون في سبيل انقاذ وطنهم وشعبهم
16:03 | 2021-03-10
عناصر حاجز ضهر البيدر توقف سارق سيارة
15:55 | 2021-03-10
مخيم البداوي... اشكال والقاء قنبلة
فيديو
فيديو محاولة اغتصاب طفلة يهز مصر.. شاهدوا لحظة هروب المتحرش وهذا ما حلّ به
Lebanon 24
فيديو محاولة اغتصاب طفلة يهز مصر.. شاهدوا لحظة هروب المتحرش وهذا ما حلّ به
09:00 | 2021-03-10
10/03/2021 17:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فوزٌ كبير لـ"لوكوموتيف" على "أرسنال" في الدوري الروسي (فيديو)
Lebanon 24
فوزٌ كبير لـ"لوكوموتيف" على "أرسنال" في الدوري الروسي (فيديو)
23:00 | 2021-03-09
10/03/2021 17:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع.. لحظة اصطدام قطار بحافلة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع.. لحظة اصطدام قطار بحافلة! (فيديو)
21:00 | 2021-03-09
10/03/2021 17:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact