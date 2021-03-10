لبنان

سيارة تحترق في بيت الكوكو (صور)

Lebanon 24
10-03-2021 | 14:57
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أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٢٥ من تاريخ  اليوم الواقع في ٢٠٢١/٣/١٠ حريقاً شب داخل سيارة في بيت الكوكو-المتن.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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