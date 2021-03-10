لبنان

رابطة موظفي الادارة تعلن الاضراب في الادارات العامة الجمعة وتلوح بالاضراب المفتوح

Lebanon 24
10-03-2021 | 15:07
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صدر عن رابطة موظفي الإدارة العامة بيان جاء فيه: "عطفا على بياناتها السابقة في شأن ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لحماية الادارة العامة ومعيشة الموظف وكرامته التي اصبحت في الحضيض ولم يعد راتبه يكفيه لمتطلبات المعيشة في حدها الادنى، وتزامنا مع انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب بعد غد الجمعة، وحيث ان الموظف اصبح يتطلع، وللأسف، الى ترك الادارة العامة ومغادرتها، وبالتالي ستتهاوى اكثر آخر بنيان الدولة، وحيث انه لم يصدر اي شيء بتاتا من الجهات المعنية في الدولة اللبنانية، وبعدما تبين ان إمعان كل الجهات المعنية في تجاهل الوضع المزري الذي تسببت به سياسات الدولة المالية والإقتصادية للموظفين وعائلاتهم.

ولأن الرابطة تطالب بمنح جميع الموظفين من دون استثناء دفعة على غلاء المعيشة لا تقل عن مليون ليرة لبنانية ريثما يتم تصحيح الأجور بشكل شامل، وعليه، فإن الرابطة تعلن الاضراب العام والشامل في كل الادارات العامة الجمعة 12 آذار، وهي ستعلن الاضراب العام المفتوح ابتداء من الاثنين 15 منه، في ضوء ما سينتج من جلسة مجلس النواب المزمع انعقادها، وبالتالي سيتحمل كل مستخف بالموظف الاداري نتيجة موقفه وقراراته".
 
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