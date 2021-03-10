لبنان

تحليق مكثف لطيران العدو فوق حاصبيا والعرقوب وصور وبنت جبيل

Lebanon 24
10-03-2021 | 15:15
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سجل تحليق مكثف لطيران العدو الاسرائيلي وعلى ارتفاع منخفض فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وصولا الى مرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل.

كما حلق طيران العدو على علو متوسط فوق مدينة صور ومخيماتها وفوق القطاعين الغربي والأوسط وصولا الى بنت جبيل، بشكل دائري قبل ان ينكفئ الى داخل اجواء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 
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