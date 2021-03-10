لبنان

شريم: الم يكن لازما اضافة قوانين اصلاحية مالية على جدول اعمال مجلس النواب؟

Lebanon 24
10-03-2021 | 15:34
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غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة غادة شريم عبر حسابها على "تويتر" : "على جدول اعمال مجلس النواب ثلاثة بنود تتعلق بإتفاقيات تمويل مع البنك الدولي ومع الصندوق العربي، ولكن وعلى الرغم من اهميتها الم يكن لازما اضافة قوانين اصلاحية مالية تكون بمثابة رسالة للعالم الذي نستنجد فيه باننا بدأنا بمسيرة الإصلاح المالي الفعلي الوضع مأساوي و لا يحتمل اي تأخير؟".
 
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