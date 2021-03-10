لبنان

Care Line من تاتش بالتعاون مع وزارة الاتصالات

Lebanon 24
10-03-2021 | 15:44
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 تقديراً منها للجهود الجبّارة التي يبذلها الجسم الطبي والتمريضي في لبنان في هذه الفترة الدقيقة، أطلقت شركة تاتش، رائدة الاتصالات والبيانات الخلوية في لبنان، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، خط Care Line الخاص بنقابتي أطباء لبنان وأطباء الأسنان في بيروت وطرابلس، ونقابة الممرضات والممرضين في لبنان.

وفي هذا السياق صرّحت رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة تاتش حياة يوسف "إن طرحنا لخط Care Line بالتنسيق التام مع وزارة الاتصالات ليس إلا لتأكيد دعمنا للجسم الطبي والتمريضي اللبناني، من خلال تقديم عرض يتناسب وتطلعات المنتسبين إلى نقابتي أطباء لبنان وأطباء الأسنان، ونقابة الممرضات والممرضين في لبنان، ويمنحهم قدرة التحكم باستهلاك اتصالاتهم وبياناتهم."

يوفر خط Care Line باقتَين بأسعار مخفّضة:
Care Line Business: تتضمن هذه الباقة ١٨٠ دقيقة تخابر محلي، ٣ جيغابايت، و٣٠٠ رسالة قصيرة محلية مقابل ٢٠ دولار أميركي شهرياً (لا يشمل الضرائب)
Care Line Pro: تتضمن  هذه الباقة ٢٤٠ دقيقة تخابر محلي، ٥ جيغابايت، و٢٤٠ رسالة قصيرة محلية مقابل ٣٥ دولار أميركي  شهرياً (لا يشمل الضرائب)

للمزيد من المعلومات عن آلية الاشتراك، الرجاء زيارة موقع تاتش الإلكتروني www.touch.com.lb
 
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