مخيم البداوي... اشكال والقاء قنبلة

وقع إشكال فردي في مخيم البداوي شمال لبنان قبل قليل بين عائلتين فلسطينيتين، سرعان ما تطور إلى إطلاق نار، مما ادى الى قوع إصابات.وأكد مصدر من داخل المخيم، وقوع عدد من الإصابات جراء إلقاء قنبلة يدوية من أحد الأطراف المشاركين في الإشكال، فيما سارعت القوة الأمنية المشتركة المدعومة من الفصائل الفلسطينية، الى ننشرعناصرها في محيط الإشكال، والعمل على وقف إطلاق النار بين الطرفين.ويطالب أهالي المخيم، القوة الأمنية والفصائل الفلسطينية بضرورة ضبط الوضع بأسرع وقت ممكن وتسليم المتورطين إلى الأجهزة الامنية.