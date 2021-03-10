لبنان

عناصر حاجز ضهر البيدر توقف سارق سيارة

Lebanon 24
10-03-2021 | 16:03
A-
A+
Doc-P-801707-637509899009839004.png
Doc-P-801707-637509899009839004.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة

البلاغ التالي:

الساعة 1:30 من فجر يوم الاربعاء 10-3-2021، تخطّت سيّارة من نوع "كيا ريو" ، حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي من دون التوقّف عند عنصر التوجيه،  فعمل بقية العناصر على وضع العوائق الحديدية (شوكة) أمامها، بهدف إيقافها، إلّا أن سائقها تابع سيره، على الرغم من تلف إطاراتها نتيجة عبوره وتجاوزه العوائق.

جرى ضبط المركبة الآلية من قبل عناصر الحاجز المذكور بعد مطاردتها، والعمل جار لتوقيف سائقها.

وقد تبيّن أنّ السيّارة قد سُرقت بالتاريخ ذاته من محلّة الشويفات، ولم يكن مالكها على علم بعد بأمر سرقتها.

سلمت السيارة الى صاحبها، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:42 | 2021-03-10
16:23 | 2021-03-10
16:21 | 2021-03-10
16:09 | 2021-03-10
15:55 | 2021-03-10
15:52 | 2021-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website