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لبنان
عناصر حاجز ضهر البيدر توقف سارق سيارة
Lebanon 24
10-03-2021
|
16:03
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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة
البلاغ التالي:
الساعة 1:30 من فجر يوم الاربعاء 10-3-2021، تخطّت سيّارة من نوع "كيا ريو" ، حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي من دون التوقّف عند عنصر التوجيه، فعمل بقية العناصر على وضع العوائق الحديدية (شوكة) أمامها، بهدف إيقافها، إلّا أن سائقها تابع سيره، على الرغم من تلف إطاراتها نتيجة عبوره وتجاوزه العوائق.
جرى ضبط المركبة الآلية من قبل عناصر الحاجز المذكور بعد مطاردتها، والعمل جار لتوقيف سائقها.
وقد تبيّن أنّ السيّارة قد سُرقت بالتاريخ ذاته من محلّة الشويفات، ولم يكن مالكها على علم بعد بأمر سرقتها.
سلمت السيارة الى صاحبها، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.
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