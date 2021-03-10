لبنان

الحريري استقبل نقيبة الممرضات: سنبذل كل الجهود لتسهيل عملكم

Lebanon 24
10-03-2021 | 16:42
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لمناسبة يوم المراة العالمي استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ظهر اليوم في بيت الوسط نقيبة الممرضات في لبنان ميرنا ضومط وعدد من  أعضاء النقابة
عرضوا معه المشاكل والصعوبات التي يواجهها القطاع التمريضي حاليا  في المستشفيات  وخاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا وانفجار الرابع من آب، وتمنوا عليه دعوة جميع  المواطنين بضرورة عدم الاختلاط في المرحلة المقبلة التي قد تشهد تفاقما للجائحة.
 من ناحيته شكر الرئيس الحريري رئيسة وأعضاء النقابة على الجهود التي يبذلونها في هذه الفترة  بالذات التي يشهد فيها لبنان تحديات صحية كبيرة، ووعدهم ببذل كل الجهود الممكنة لدراسة مطالبهم وتسهيل عملهم.
 
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