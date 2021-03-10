انطلاق تظاهرة من ساحة الشهداء في صيدا بمشاركة سعد

انطلقت تظاهرة شعبية بعد الظهر من ساحة الشهداء في مدينة صيدا، بعنوان "دفاعا عن الحق بالعيش الكريم وسائر حقوق الناس من أجل إنقاذ لبنان وخلاص اللبنانيين"، بمشاركة الامين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، الى ممثلي قوى تنظيمية واحزاب يسارية وقطاعات عمالية ونسائية وشبابية وتربوية.

