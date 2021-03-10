وقفة تحذيرية في قصر عدل بيروت ورسالة إلى التفتيش القضائي

نفذ تحالف "متحدون" ظهر اليوم، في وقفة تحذيرية داخل قصر عدل بيروت أمام مكتب هيئة التفتيش القضائي، طالب خلالها عدد من المحامين والحقوقيين رئيس الهيئة القاضي بركان سعد، إصدار قرارات حاسمة في شأن ملفات قضائية عديدة تم التقدم بشكاوى فيها أمامه دون أي نتيجة، وإلا فليتنح، وذلك قبل أن تكون لـ "انتفاضة القضاء" المستمرة محطة أساسية عبر توجه الثوار إلى قصر العدل لإنتزاع حقوقهم بأيديهم، ما يعد حقا مشروعا في الدفاع العام عن شعب يتعرض لإبادة فعلية في حياته وصحته ومستقبل أولاده".