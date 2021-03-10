تلفزيون لبنان يعود الى الزمن الجميل... ليوم واحد

عادت الاعلاميتان سعاد قاروط العشي ونعمت عازوري اوسي، الى شاشة تلفزيون لبنان، ليوم واحد عبر ادارتهما، للندوة التي اطلقتها وزارة الاعلام لمناسبة يوم المرأة العالمي تحت عنوان : "اعلاميات لبنانيات في زمن الازمات".

وكان الاعلامي كريستيان اوسي، قد نشر فيديو لانطلاقة الندوة، لمشاهدة الفيديو، اضغط هنا