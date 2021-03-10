لبنان

الجميل التقى السفير المصري: لضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها

Lebanon 24
10-03-2021 | 17:13
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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل السفير المصري ياسر علوي في مكتبه في سن الفيل.
اللقاء تناول آخر التطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية،
اذ شدد الجميل على ان لبنان بات يسير في منحدر خطير وهو يحتاج الى اجراءات على أكثر من صعيد لوقف الانزلاق واعادة البلد على الخط الصحيح وان اولى الخطوات تكمن في انبثاق مجلس نيابي جديد في اقرب وقت محذراً من اي محاولة للتمديد للمجلس الحالي وتأجيل الانتخابات لإبقاء لبنان رهينة المنظومة الحالية.
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