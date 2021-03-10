المحافظ خضر: الجيش يبذل المستحيل لوقف التهريب

أشار محافظ بعلبك الهرمل، بشير خضر إلى أنه "كلما فتحنا البلد، حكماً سيكون هناك ارتفاع بالإصابات ب فيروس كورونا بالتالي الطريقة الوحيدة لإيقاف التفشي هي بتلقيح أكبر عدد من المواطنين".ولفت خضر الى انه عندما يتأخر المريض في تلقي العلاج ، هذا يسبب باحتمال ان تكون العوارض لديه قاسية مما يسبب بالوفاة.وخلال حديث تلفزيوني لفت خضر إلى أنه "في الفترة الماضية، كان هناك عدد كبير من الإصابات في المحافظة، حيث وصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 28887 حالة، في وقت هناك 6445 حالة نشطة و477 وفاة"، موضحاً أن "اللافت أن بعلبك الهرمل احتلت المرتبة الأولى في لبنان بنسبة الوفيات وهذا كان مؤشرا خطيرا. وبعد أن قمنا بدراسة الموضوع، تبين أن العديد من الناس المصابة كانت تنكر أنها تعاني من كورونا، وتتجنب إجراء الفحص، وكأنه نوع من "العيب".كما أكد أن "هذا الموضوع عملنا عليه مع كل الجهات الصحية في المحافظة بهدف التوعية وتكثيف جهود الرصد. والعودة لارتفاع الاصابات تعود الى التذاكي على قرار الاقفال العام الذي شهدناه في كانون الثاني، وعلى كل فرد ادراك خطورة الوضع الذي نمر فيه.وأفاد خضر بأن " الوضع الأمني في بعلبك الهرمل في تحسن منذ شهرين لليوم، وهناك فرق كبير بالوضع الأمني في المحافظة بسبب ما يقوم به الجيش و القوى الأمنية والتوقيفات اليومية التي يقومون بها". أما بموضوع التهريب، اكد المحافظ خضر ان الجيش يقوم بواجبه الى أقصى حد ضمن وبأكثر من قدراته فهو بحاجة لمزيد من العديد والإمكانيات اللوجستية، كما دعا المحافظ خضر الاعلام لزيارة المناطق الحدودية لتكوين فكرة والإطلاع على المجهود الجبار الذي يقوم به الجيش لمكافحة هذه الظاهرة.