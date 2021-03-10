لبنان

في تل عباس... قذيفة هاون

Lebanon 24
10-03-2021 | 17:33
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 تم العثورعلى قذيفة "هاون"، في خراج بلدة تل عباس الغربي،
 
وعلى الفور، حضرالخبير العسكري للكشف عليها.
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تل عباس

هاون

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