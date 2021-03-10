سرقة على عين "الدول المانحة".. ماذا حصل لتعويضات ضحايا انفجار المرفأ؟

على رغم تشديد "مؤتمر الدول المانحة لمساعدة لبنان" الذي انعقد فور كارثة انفجار مرفأ بيروت على أهمية ووجوب إيصال الهبات الممنوحة من قبلهم، والتي تجاوزت 250 مليون يورو، بشكل مباشر الى الشعب، وذلك بسبب انعدام الثقة بالطبقة السياسية في لبنان من جهة، ومن أجل ضمان الشفافية من جهة أخرى، إلا أن هذا الامر لم يتم بالشكل الصحيح.



وجدت السلطة السياسية منفذاً جديداً لسرقة اللبنانيين، ونهب اموالهم، عبر تعويضات الضحايا. وفي المعلومات التي حصل عليها "لبنان 24"، فإن عائلات شهداء المرفأ صدموا اليوم بانه سيتم تسديد أموال التعويضات المخصصة لهم عبر سعر الصرف الرسمي، أي 1500 ليرة لبنانية، علماً أن الدولة اللبنانية ستتسلم الأموال من الخارج عبر البنك الدولي بالدولار "الفريش" واليورو، ليس هذا فقط، بل إنها ستقوم بتوزيع التعويضات عبر الهيئة العليا للإغاثة بشيكات مصرفية وليس نقداً، على أن يتم صرف الشيكات بالسعر الرسمي وليس بالسعر المثبت 3900 ليرة لبنانية.

يشرح ممثل اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس ملابسات الفضيحة، ويقول لـ"لبنان 24" إن هناك مبلغاً وقدره 20 ألف دولار عن كل ضحية "راشد" في مرفأ بيروت يفوق عمره 20 سنة، إلا أن الأموال تصرف بمبلغ وقدره 30 مليون ليرة لعائلات الضحية.

ويضيف: "بعض الجهات المانحة تقوم بإعطاء المساعدات عبر الجمعيات ولكن ليس جميعهم، ما يعرض هذه التعويصات للخطر"، محذراً من طأن الجهات المانحة قد تتوقف عن تقديم المساعدات المالية النقدية للهيئات المدنية والفئات الشعبية المحتاجة في لبنان، كونها تدرك سلفا، ان هذه المساعدات ستهدر وتصرف في غير الامكنة المخصصة لها، وعلى يد السلطات المالية في البلاد".

ماذا عن القرض الممول من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار لمساعدة العائلات المحتاجة؟ ينبه بو غنطوس من أن هذا الإتجاه سينسحب على كل المنح الخارجية، وبالتالي، البحث يدور حول احتفاظ مصرف لبنان المركزي بقيمة القرض بالدولار، على ان تسدد المساعدات بالليرة اللبنانية. اما عن سعر الصرف، فلا يزال البحث قائماً، ولكنه "سيكون اقل بكثير من سعر الصرف الفعلي في السوق".

لا يستبعد بو غنطوس أيضاً بأن الكل مشارك في هذه التعديات، من تحت الطاولة، وذلك عبر اتفاقيات تحدث بين الدولة وأفراد من داخل البنك الدولي او حتى كبار الشركات والتجار، ليس في ما يخص فقط أموال تعويضات ضحايا المرفأ أو القرض لدعم الاسر الاكثر فقراً، بل أيضاً في إعطاء موافقات من وزارة الإقتصاد لإستيراد للسلع المدعومة، استنادا إلى فاتورة أولية يقدمها المستورد للوزارة، وهو أمر سمح خلال الأشهر الماضية بتهريب الدولار المصادر او المدعوم تحت ستار عمليات الاستيراد الوهمية".

تعيش السلطة السياسية على دماء الشعب اللبناني وأمواله، والمضحك المبكي انها حتى في أحلك الظروف التي يمر بها البلد، ما زالت مستمرة في سياسة إفلاس شعبها، ولعل مشاهد الفوضى العارمة داخل السوبرماركات والصيدليات خير دليل على أننا وصلنا الى القاع.