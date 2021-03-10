لبنان

قائمقام حاصبيا أقال رئيس بلدية الخلوات

Lebanon 24
10-03-2021 | 17:52
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أصدر قائمقام حاصبيا رواد سلوم قرارا رقمه 3/ق تاريخ 10/3/2021، أقال بموجبه "رئيس بلدية الخلوات خوسى ملحم أبو ابراهيم من منصبه ومن عضوية المجلس البلدي سندا لأحكام المادة 28 من قانون البلديات، لكون زوج شقيقته عضوا في المجلس البلدي عينه باعتباره الأحدث سنا".

ودعا سلوم أعضاء مجلس بلدية الخلوات إلى "عقد جلسة الأسبوع المقبل، في مركز القائمقامية، لانتخاب رئيس جديد وفقا لأحكام القانون".
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