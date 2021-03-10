وفد من "حزب الله" إلى موسكو... وهذا ما سيبحثه

يزور وفد من "حزب الله" يضم رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الدولية في الحزب السيد عمار الموسوي موسكو يوم الاثنين المقبل.واكدت مصادر مقربة من "حزب الله" ل "لبنان 24" أن الزيارة الى موسكو تأتي تلبية لدعوة روسية متفق عليها منذ زمن، لافتة الى أن لقاءات رعد في موسكو ستشمل البرلمان الروسي والخارجية، والبحث سوف يتناول العلاقات بين الطرفين، خاصة وان العلاقة بينهما مفتوحة على آفاق التشاور في ظل واقع المنطقة والازمة السورية فضلا عن الملف الحكومي.وتجدر الاشارة الى أن رعد كان قد التقى السفير الروسي الجديد في لبنان ألكسندر روداكوف في مقر الكتلة في 28 كانون الثاني الماضي.