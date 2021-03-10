لبنان

قوى الامن: توقيف شخص كان يخطط لسرقة منزل في الهرمل

Lebanon 24
10-03-2021 | 18:22
A-
A+
Doc-P-801740-637509975001910404.jpg
Doc-P-801740-637509975001910404.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 1-3-2021، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام المدعو (ح. ع. مواليد عام 2002، سوري) بالتخطيط ومراقبة أحد المنازل في مدينة الهرمل بهدف سرقته.

على الفور وبعد عملية رصد دقيقة، تم توقيفه من قبل عناصر المفرزة المذكورة في الهرمل قبل تنفيذ عملية السرقة، وسلم إلى القطعة المعنية.

بالتحقيق معه، اعترف:
- بما نسب إليه.
- بإقدامه بتاريخ 11-11-2020 على سرقة مبلغ /800/ دولار أميركي وساعة يد باهظة الثمن من منزل طبيب في بعلبك.
- بنقل /1/ كلغ من مادة حشيشة الكيف من بعلبك وبيعه في الهرمل.
- بيع ذخائر حربية وقنابل يدوية لأحد الأشخاص في بعلبك.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:50 | 2021-03-10
22:35 | 2021-03-10
22:26 | 2021-03-10
22:02 | 2021-03-10
21:50 | 2021-03-10
21:27 | 2021-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website