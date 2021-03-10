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لبنان
الحريري يتصل برئيس الوزراء الليبي مهنئاً بعد نيل حكومته الثقة
Lebanon 24
10-03-2021
|
18:56
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أعلن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أنه "اجرى مساء اليوم اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة وهنأه على نيل حكومته ثقة البرلمان الليبي، متمنيا له التوفيق في جهوده لاعادة توحيد المؤسسات واطلاق عجلة اعادة الاعمار واجراء الانتخابات النيابية نهاية العام الجاري".
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