لبنان

انفجار قارورة غاز في غرفة داخل حديقة في زوق الخراب

Lebanon 24
10-03-2021 | 19:23
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سمع دوي انفجار في منطقة ضبيه، تبين انه ناجم عن انفجار قارورة غاز في غرفة داخل حديقة مهملة في زوق الخراب، تقع بين مركز "اتلتيكو" ومصنع "بنتا" للادوية، ولم تسجل اي اصابات ولا اي اضرار تذكر.
 
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زوق الخراب

انفجار قارورة غاز

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