انفجار قارورة غاز في غرفة داخل حديقة في زوق الخراب

سمع دوي انفجار في منطقة ضبيه، تبين انه ناجم عن انفجار قارورة غاز في غرفة داخل حديقة مهملة في زوق الخراب، تقع بين مركز "اتلتيكو" ومصنع "بنتا" للادوية، ولم تسجل اي اصابات ولا اي اضرار تذكر.