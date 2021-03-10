لبنان

انفجار عند الحدود مع سوريا...هل من إصابات؟

Lebanon 24
10-03-2021 | 19:38
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أدى انفجار لغم ارضي عند الحدود اللبنانية السورية في محلة المحطة في منطقة وادي خالد الحدودية، إلى إصابة م.س.ف، وتم نقله الى مستشفى سيدة السلام في بلدة القبيات للمعالجة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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لغم

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