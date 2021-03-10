انفجار عند الحدود مع سوريا...هل من إصابات؟

أدى انفجار لغم ارضي عند الحدود اللبنانية السورية في محلة المحطة في منطقة وادي خالد الحدودية، إلى إصابة م.س.ف، وتم نقله الى مستشفى سيدة السلام في بلدة القبيات للمعالجة.