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لبنان
انفجار عند الحدود مع سوريا...هل من إصابات؟
Lebanon 24
10-03-2021
|
19:38
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أدى انفجار لغم ارضي عند الحدود اللبنانية السورية في محلة المحطة في منطقة وادي خالد الحدودية، إلى إصابة م.س.ف، وتم نقله الى مستشفى سيدة السلام في بلدة القبيات للمعالجة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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