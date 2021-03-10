لبنان

في لبنان 46 حالة وفاة كورونا جديدة والإصابات...

Lebanon 24
10-03-2021 | 19:43
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اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3581 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 405391. كما تم تسجيل 46 حالة وفاة. 
وجاء في التقرير:
 
 
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