اشكال في البترون وإطلاق نار...والفاعل بقبضة قوى الأمن

وقع إشكال في مدينة البترون تطور إلى إطلاق غ. ك. النار.



وقامت الأجهزة الامنية المختصة بملاحقة مطلق النار وتوقيفه، ومن ثم تسليمه إلى الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.