لبنان

اشكال في البترون وإطلاق نار...والفاعل بقبضة قوى الأمن

Lebanon 24
10-03-2021 | 20:11
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وقع إشكال في مدينة البترون تطور إلى إطلاق غ. ك. النار.

وقامت الأجهزة الامنية المختصة بملاحقة مطلق النار وتوقيفه، ومن ثم تسليمه إلى الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.
المصدر: الوكالة الوطنية
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