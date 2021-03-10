في الكورة...صاحب سوبرماركت يحتكر المواد الغذائية المدعومة ومحضر ضبط بحقه

قامت دورية من امن الدولة - مكتب الكورة بمؤازرة مفتشي وزارة الإقتصاد بمراقبة موضوع احتكار المواد الغذائية في قضاء الكورة، ونظمت محضر ضبط بحق صاحب سوبر ماركت في منطقة السامرية - ضهر العين لاحتكاره الزيت والحليب المدعومين في مستودعاته.