لبنان

في الكورة...صاحب سوبرماركت يحتكر المواد الغذائية المدعومة ومحضر ضبط بحقه

Lebanon 24
10-03-2021 | 20:20
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قامت دورية من امن الدولة - مكتب الكورة بمؤازرة مفتشي وزارة الإقتصاد بمراقبة موضوع احتكار المواد الغذائية في قضاء الكورة، ونظمت محضر ضبط بحق صاحب سوبر ماركت في منطقة السامرية - ضهر العين لاحتكاره الزيت والحليب المدعومين في مستودعاته.
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سوبر ماركت

محضر ضبط

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