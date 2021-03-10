في طرابلس...سقط من الطابق السادس ولقي حتفه

توفي المدعو "م.أ.ح" جراء سقوطه من على شرفة منزله في جبل محسن - القبة طرابلس من الطابق الـ ٦.



وقد عملت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر على نقل جثته إلى المستشفى فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.