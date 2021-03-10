لبنان

في طرابلس...سقط من الطابق السادس ولقي حتفه

Lebanon 24
10-03-2021 | 21:12
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توفي المدعو "م.أ.ح" جراء سقوطه من على شرفة منزله في جبل محسن - القبة طرابلس من الطابق الـ ٦.

وقد عملت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر على نقل جثته إلى المستشفى فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
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