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لبنان
في طرابلس...سقط من الطابق السادس ولقي حتفه
Lebanon 24
10-03-2021
|
21:12
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توفي المدعو "م.أ.ح" جراء سقوطه من على شرفة منزله في جبل محسن - القبة طرابلس من الطابق الـ ٦.
وقد عملت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر على نقل جثته إلى المستشفى فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
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