لبنان

بسبب كورونا... إقفال دائرة التنفيذ في قصر عدل جديدة المتن

Lebanon 24
10-03-2021 | 21:27
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أصدر أمين سر نقابة المحامين في بيروت بياناً أعلن فيه عن إقفال دائرة التنفيذ في قصر عدل جديدة المتن لغاية يوم الجمعة 12 آذار الجاري بسبب إصابة أحد الموظفين ومخالطته موظفين آخرين، كما أشار الى استمرار إقفال مكتب الخدمات الإستشفائية في نقابة المحامين لغاية  15 آذار لإجراء أعمال التعقيم.
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