لبنان

احتجاجاً على عمليات التهريب المتكررة...قطع الطريق في مشمش عكار

Lebanon 24
10-03-2021 | 21:50
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قطع عدد من المحتجين طريق مرجحين في أعالي جرد مشمش في عكّار بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تكرار عمليات التهريب التي تحدث يومياً على هذا الطريق.

وطالبوا الأجهزة الأمنية بالتحرّك وضبط الوضع وإيقاف عمليات التهريب التي تذهب من أمام الشعب اللبناني.
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