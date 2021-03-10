لبنان

رابطة أساتذة الثانوي: للاضراب المفتوح إذا لم تقر سلفة غلاء المعيشة

Lebanon 24
10-03-2021 | 22:02
A-
A+
Doc-P-801797-637510110337653399.jpg
Doc-P-801797-637510110337653399.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عرضت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان في اجتماع عبر تطبيق (زووم)، للتدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية، "وبخاصة الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار... ممّا زاد من انهيار القدرة الشرائية للرواتب والأجور، إذ لم تعد تكفي المواطن الأسبوع الأول من الشهر".

وأكد البيان الصادر عن المجتمعين: "عدم العودة إلى التعليم المدمج إن لم يتأمن اللقاح والمستلزمات اللازمة للعودة الآمنة". وكذلك دعا مجالس المندوبين في المحافظات (عبر تطبيق زووم) وابتداء من غد الخميس إلى مساء السبت 13/ 3/2021، إلى الانعقاد لمناقشة توصية الهيئة الادارية بالاضراب المفتوح إذا أقر قانون اعطاء سلفة غلاء المعيشة المقترح على المجلس النيابي ولم يشمل الأساتذة في التعليم الثانوي".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:09 | 2021-03-11
01:54 | 2021-03-11
01:47 | 2021-03-11
01:26 | 2021-03-11
01:20 | 2021-03-11
01:05 | 2021-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website