إصابة شخص جراء إشكال في مركبتا ـ المنية

وقع إشكال فرديّ بين شخصين في منطقة مركبتا ـ المنية مما أدى إلى إصابة شخص تم نقله إلى مستشفى الخير في المنية لتلقى العلاج اللازم.



وقد عملت فعاليات المنطقة على تهدئة الأوضاع وحل الإشكال.