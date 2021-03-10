لبنان

إصابة شخص جراء إشكال في مركبتا ـ المنية

Lebanon 24
10-03-2021 | 22:35
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وقع إشكال فرديّ بين شخصين في منطقة مركبتا ـ المنية مما أدى إلى إصابة شخص تم نقله إلى مستشفى الخير في المنية لتلقى العلاج اللازم.

وقد عملت فعاليات المنطقة على تهدئة الأوضاع وحل الإشكال.
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مركبتا

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