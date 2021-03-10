مقتل راعٍ سوري بلغم أرضي في جرود رأس بعلبك

أدى انفجار لغم أرضي من مخلفات داعش في جرود رأس بعلبك على السلسلة الشرقية إلى مقتل راعي أغنام من التابعية السورية يدعى (م.ع. أ.ز)، وفتحت القوى الأمنية تحقيقاً في الحادث.