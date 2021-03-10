لبنان

مقتل راعٍ سوري بلغم أرضي في جرود رأس بعلبك

Lebanon 24
10-03-2021 | 23:26
A-
A+
Doc-P-801811-637510157104902998.jpg
Doc-P-801811-637510157104902998.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدى انفجار لغم أرضي من مخلفات داعش في جرود رأس بعلبك على السلسلة الشرقية إلى مقتل راعي أغنام من التابعية السورية يدعى (م.ع. أ.ز)، وفتحت القوى الأمنية تحقيقاً في الحادث.
مواضيع ذات صلة
كيف ساهم "مزور داعش" في قتل أكثر من 100 شخصا في باريس؟
lebanon 24
11/03/2021 02:20:43 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق.. تدمير وكر بداخله 10 عناصر من "داعش" في نينوى!
lebanon 24
11/03/2021 02:20:43 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا فرنسيس يلتقي عراقيين مسيحيين في كنيسة في قرقوش دمرها "داعش" سابقا
lebanon 24
11/03/2021 02:20:43 Lebanon 24 Lebanon 24
آباؤهم مقاتلون في داعش.. إعادة 12 طفلاً لنساء أيزيديات في العراق
lebanon 24
11/03/2021 02:20:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لغم أرضي

داعش

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:09 | 2021-03-11
01:54 | 2021-03-11
01:47 | 2021-03-11
01:26 | 2021-03-11
01:20 | 2021-03-11
01:05 | 2021-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website