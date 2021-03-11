لبنان

رفض قاطع!

Lebanon 24
11-03-2021 | 00:03
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رفض مسؤول بارز إجراء أي مصالحة أو لقاء مع رئيس تيّار، لأسباب، لم يشأ الكشف عنها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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