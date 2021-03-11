لبنان

تجاذب مستمرّ

Lebanon 24
11-03-2021 | 00:07
A-
A+
Doc-P-801817-637510181984298271.jpg
Doc-P-801817-637510181984298271.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تفلح مساعي جهة رسمية رفيعة بوقف التجاذب بين وزير سيادي وموقع قضائي، تحرّك وفقاً لأجندات معروفة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
كباش وزيرة العدل ومجلس القضاء يستنسخ صراع عون والحريري.. وهنا التفاصيل
lebanon 24
11/03/2021 09:24:57 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات الجديد: مجلس القضاء الأعلى رفض للمرة الثانية، اسم المرشح لمنصب المحقق العدلي سامر يونس والذي رفعته وزيرة العدل
lebanon 24
11/03/2021 09:24:57 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات للـLBCI: وزيرة العدل اقترحت اسما بديلا للقاضي صوان وسلمته لمجلس القضاء الاعلى وما يجري اليوم هو عصف افكار اما التداول الجدي بالاسماء فسيبدأ يوم الاثنين
lebanon 24
11/03/2021 09:24:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجديد": وزيرة العدل لن تقوم برفع أسماء بل ستحاول الاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى على إسم معين كي لا تقوم برفع أسماء بشكل رسمي ويتم رفضهم كما جرى مع صوان
lebanon 24
11/03/2021 09:24:57 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير

قضاء

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:16 | 2021-03-11
09:05 | 2021-03-11
09:00 | 2021-03-11
08:46 | 2021-03-11
08:45 | 2021-03-11
08:30 | 2021-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website