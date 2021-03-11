لبنان

زيارة وفد من "حزب الله" الى موسكو الاثنين المقبل

Lebanon 24
11-03-2021 | 00:29
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لم يحصل أي تطوّر يتعلّق بالوضع الحكومي لا بين بعبدا وبيت الوسط ولا بين الرئيس الحريري واللواء عباس ابراهيم، فيما كان التطور السياسي الجديد المعلومات عن زيارة وفد من "حزب الله" برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى موسكو الاثنين المقبل، للقاء المسؤولين والتشاور في الوضعين الحكومي والاقليمي.
المصدر: اللواء
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