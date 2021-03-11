لبنان

مصادر البطريرك الراعي لـ"السياسة": المؤتمر الدولي بوابة الحل

Lebanon 24
11-03-2021 | 00:47
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أكدت مصادر الكنيسة المارونية لـ"السياسة" أن "أبواب بكركي مفتوحة للجميع من أجل مصلحة لبنان"، مشيرة إلى أن "التواصل بين لجنة بكركي للحوار مع "حزب الله" بداية لعودة التواصل من أجل وحدة لبنان".
وشدّدت المصادر على أنَّ "المؤتمر الدولي يمثل بوابة الحل لما يعانيه البلد من أزمات، ما يفرض على جميع الأطراف تقديم الدعم لمشروع البطريرك الذي يهدف إلى إنقاذ لبنان مما يعانيه من مشكلات على مختلف الأصعدة".
المصدر: السياسة الكويتية
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