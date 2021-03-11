زيارة البابا إلى لبنان بانتظار تهيئة الأجواء

فيما تتواصل في الصحافة الإيطالية ردود الفعل الإيجابية المتعلقة بزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، العراق ورغبته في أن يقوم قريباً بزيارة لبنان، الذي وصفه بالبلد المعذّب، كشفت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة" أن مصادر قالت إن "البابا يريد زيارة لبنان، وأن هناك عدداً من رجال الدين المسيحيين وضعوا في أجواء زيارة محتملة له إلى لبنان، من دون تحديد موعد لذلك، وبانتظار تهيئة الأجواء الملائمة لذلك".