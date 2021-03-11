لبنان

زيارة البابا إلى لبنان بانتظار تهيئة الأجواء

Lebanon 24
11-03-2021 | 01:05
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فيما تتواصل في الصحافة الإيطالية ردود الفعل الإيجابية المتعلقة بزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، العراق ورغبته في أن يقوم قريباً بزيارة لبنان، الذي وصفه بالبلد المعذّب، كشفت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة" أن مصادر قالت إن "البابا يريد زيارة لبنان، وأن هناك عدداً من رجال الدين المسيحيين وضعوا في أجواء زيارة محتملة له إلى لبنان، من دون تحديد موعد لذلك، وبانتظار تهيئة الأجواء الملائمة لذلك".
المصدر: السياسة الكويتية
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