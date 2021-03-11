توقّعات حذرة بتفعيل الملف الحكومي

أكدت أوساط بارزة في تيار"المستقبل" لصحيفة "السياسة" الكويتية أن "المطلوب أن يكون لدى الرئيس ميشال عون، ما يشجع الحريري على زيارته، للبحث في الملف الحكومي، وإلا فإن الصعود إلى قصر بعبدا لا يفيد"، مشدّدة على أن "المؤشرات لا توحي حتى الآن بإمكانية إحراز تقدم جدي على الصعيد الحكومي".