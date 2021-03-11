لبنان

المنظومة الحاكمة سكتت دهراً لتنطق كفرا

Lebanon 24
11-03-2021 | 02:09
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لفت المتابعون عبر "الأنباء" الكويتية الى ان "المنظومة الحاكمة، سكتت دهرا عن صعود الدولار وهبوط الليرة، لتنطق كفرا، عبر محاولة توريط الجيش في المواجهة مع المحتجين. وطبعا، هذا النطق المتأخر، ليس ناجما عن الإحساس بآلام الناس، إنما تعبير عن القلق من انقلاب ما، استشعره الفريق الرئاسي، بمقياس رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل".
المصدر: الانباء الكويتية
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