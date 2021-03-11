لبنان

وجوه مغيبة...

Lebanon 24
11-03-2021 | 04:27
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يلاحَظ أنّ الحرس القديم في بعض الأحزاب المسيحية البارزة مغيّب عن الدور الحزبي والإعلام ومنهم نواب سابقون.
 
المصدر: النهار
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