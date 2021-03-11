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لبنان
الكابيتال كونترول
Lebanon 24
11-03-2021
|
04:29
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قال احد الخبراء الماليين ان قانون الكابيتال كونترول لم يعد ينفع الا في تشديد الخناق على المواطنين بعدما انجز اصحاب رؤوس اموال ومصارف اخراج اموالهم من البلد
المصدر: النهار
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الكابيتال كونترول
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