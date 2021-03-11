تمثيل وحدة الموقف

ولد تباين كبير بين "حزب الله" وحركة "امل" حول التحرك الاخير باتجاه بعبدا ما اضطر الحزب الى جعل عناصره الامنيين يرتدون قبعات صفراء وخضراء لاظهار وحدة الموقف امام الجمهور.