لبنان

تمثيل وحدة الموقف

Lebanon 24
11-03-2021 | 04:33
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ولد تباين كبير بين "حزب الله" وحركة "امل" حول التحرك الاخير باتجاه بعبدا ما اضطر الحزب الى جعل عناصره الامنيين يرتدون قبعات صفراء وخضراء لاظهار وحدة الموقف امام الجمهور.
المصدر: النهار
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