لا تعديل على الموازنة

رغم وعود وزير المالية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بتعديل مشروع الموازنة وإلغاء المواد التي تطال ضمانتهم الصحية والاجتماعية، بقيت صيغة المشروع التي تمّ توزيعها على الوزراء خالية من أي تعديل بهذا الشأن.