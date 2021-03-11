لبنان

صعوبة في الاعفاء

Lebanon 24
11-03-2021 | 04:42
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تواجه هيئة إدارة السير صعوبات تقنية في تطبيق قانون الإعفاء من رسوم السير والميكانيك، بسبب صعوبة تعديل برنامج المعالجة المعلوماتية لاحتساب الرسوم.
المصدر: نداء الوطن
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هيئة إدارة السير

رسوم السير

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