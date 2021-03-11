خطاب قائد الجيش.. عون ممتعض من العماد

نقل زوار رئيس الجمهورية عنه «امتعاضه لكون الخطاب الأخير لقائد الجيش العماد جوزف عون عكس رغبة في عدم الأخذ بقرارات السلطة السياسية من جهة، وأظهر تساهلاً مع المجموعات التي تقطع الطرقات وتقود الحملات في الشارع ضد رئاسة الجمهورية».وقال الزوار إن رئيس الجمهورية يعتبر «أن من المبكر فتح سوق الانتخابات الرئاسية، وأن على قائد الجيش التفرغ لحماية المؤسسة العسكرية وحماية البلاد قبل أي شيء آخر».