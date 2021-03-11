لبنان

مصادر بيت الوسط: لم نتبلغ جديدا حتى الان

Lebanon 24
11-03-2021 | 06:07
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مصادر بيت الوسط اكدت امس لـ «الديار»: «ان لا شيء جديد حتى الآن وان الرئيس المكلف سعد الحريري لم يتبلغ بعد أي افكار او مقترحات تتعلق بالحكومة».
ودعت ردا على سؤال الى العودة لما اعلنه الرئيس الحريري بعد لقاء بعبدا الاخير، مضيفة «انه كان أبلغ رئيس الجمهورية انه اذا كان لديه تحفظ او اعتراض على اسمين او ثلاثة او حقيبة او حقيبتين فهو على استعداد لبحث هذا الموضوع لكنه لم يطرأ شيء عن بعبدا في هذا الصدد، فماذا يستطيع الرئس المكلف ان يفعل؟» مكررة ان لا شيء لدينا ولم نتبلغ شيئا حتى الآن.
المصدر: الديار
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