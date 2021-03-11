لبنان

بين تونس ولبنان.. من يتعلم ممن؟

Lebanon 24
11-03-2021 | 06:17
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كتب مختار الدبابي في صحيفة "العرب اللندنية": يختفي تماما صوت العقل في الصراع السياسي التونسي، ويحضر في مقابله التحشيد الحزبي والمناطقي والديني والعلماني، وكأننا على أبواب "جهاد" قديم في القرون الوسطى، أو استعادة لمناخ الحرب الأهلية في لبنان وصرخات أبطال غادة السمان في "بيروت 75" أو"كوابيس بيروت".
 
وتابع: مساء الاثنين كانت البلاد أمام صورة مصغرة من حرب أهلية، أو ربما هي بروفة لما ستكون عليه في قادم السنوات في ظل رغبة "الرؤوس الثلاثة" والأحزاب والمنظمات المختلفة على الانتصار في معارك لي الذراع بالقوة وإذلال الخصوم دون أي اعتبار لأمن البلاد واستقرارها..
 
يمكن أن تتكرر المواجهة في أي لحظة، وقد تخرج من حدود مكان الاعتصام إلى الشوارع القريبة، وقد يخرج هامش العنف من العنف اللفظي والتدافع إلى العصي والحجارة، ويلجأ المغلوب إلى السلاح والميليشيات..

هي فقط شرارة أولى خاصة أن الجميع يصب الزيت على النار، من سياسيين إلى فضائيات محلية وخليجية بات شغلها الأول تونس..

صارت تونس على مسافة صغيرة من صورة لبنان منتصف السبعينات والثمانينات قبل أن تتم شرعنة الحرب الأهلية وطوائفها وأدواتها وتحويلها إلى اتفاق سياسي برعاية عربية.

تقول مختلف المؤشرات إن التونسيين لم يتعلموا شيئا من تجربة لبنان، وأن البلاد تعيد إنتاج أهم ملامح وعناصر الانهيار اللبناني، بدءا من طبقة سياسية تفكر بمنطق الطائفة، والفرقة الناجية، التي تستعين بكل الأوراق الداخلية والخارجية من أجل فرض نفسها الطرف الأقوى الذي يجيب على الجميع طاعة والرضوخ لإملاءاته وحساباته الداخلية والخارجية.
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المصدر: العرب اللندنية
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