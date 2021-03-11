"حزب الله" في موسكو... معالم الحل ربطاً بملفات المنطقة

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": لا يمكن حصر زيارة "حزب الله" المتوقعة الاثنين المقبل بالملف الحكومي الضيق بقدر ما ستكون بمثابة نافذة لفتح حوار يتعلق بملفات المنطقة من سوريا الى اليمن، بما ينبئ برسم معالم مرحلة جديدة مقبلة في المنطقة. وهي تأتي تلبية لدعوة روسية متفق عليها منذ زمن، والبحث سيتناول العلاقات بين الطرفين، خاصة وان العلاقة بينهما مفتوحة على آفاق التشاور في ظل واقع المنطقة والازمة السورية فضلاً عن الملف الحكومي.وفيما تأتي الزيارة غداة لقاء لافروف - الحريري، اعتبرت مصادر مطلعة على اجواء "حزب الله" ان لا ترابط بين الزيارة ولقاء الحريري مع لافروف ولو كان هناك ثمة رابط زمني ليس الا. وقالت ان الدعوة كما الزيارة مقررة قبيل اللقاء. وقالت المصادر ان روسيا ارتأت التشاور مع "حزب الله" كقوة اساسية في البلد وان البحث سيشمل ملفات داخلية واقليمية وسيكون بمثابة حوار حول القضايا المطروحة. ومن المقرر ان يلتقي الوفد كبار المسؤولين الروس ويقوم بزيارة الى مجلس الدوما والخارجية والامن القومي.يفضل "حزب الله" عدم حصر البحث بالملف الحكومي ولو كان سيبحث حكماً لكن التعويل على ان الزيارة وان اتت بعد لقاء الحريري سيليها مباشرة تشكيل حكومة ليس مصيباً، وتوقعت المصادر ان تشكل الزيارة فرصة للحوار ولعرض "حزب الله" وجهة نظره بكل الملفات والقضايا. بالمقابل أكدت مصادر ديبلوماسية روسية ان روسيا منفتحة على الحوار مع كل الافرقاء في لبنان من سياسيين واحزاب وهي تسعى الى بحث امكانية ايجاد حل للازمة والخلافات الداخلية، وهو دور طبيعي اعتادت روسيا على لعبه انطلاقاً من العلاقة التي تربطها مع كل الافرقاء السياسيين في لبنان.